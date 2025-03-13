Бетонирование опор завершили на строящемся переходе через ж/д пути в Лобне

На строящемся пешеходном переходе через железнодорожные пути в районе улицы Кольцевой завершили бетонирование опор. По плану объект возведут в 2025 году.
Строители проводят монтаж опалубки и бетонирование насадки опоры № 1. Затем они приступят к армированию подферменных блоков и монтажу металлоконструкций лифтовых шахт. Вместе с этим наносят антикоррозийное покрытие на опору № 2. Следующий этап — бетонирование лестниц и разворотных площадок входных частей.
Новый переход соединит Полевую и Кольцевую улицы. Он позволит обеспечить пешеходную связь между жилыми кварталами, доступ к социальным объектам, бесперебойное и безопасное движение поездов на МЦД-1.
Рядом с мостом специалисты обустроят дороги с тротуарами и благоустроят прилегающую территорию. Пешеходный переход длиной 80 метров будет крытым, ширина коридора составит четыре метра. Объект оснастят грузовым лифтом. Завершение строительства запланировано на 2025 год.
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