Бетонирование опор завершили на строящемся переходе через ж/д пути в Лобне

На строящемся пешеходном переходе через железнодорожные пути в районе улицы Кольцевой завершили бетонирование опор. По плану объект возведут в 2025 году.

Строители проводят монтаж опалубки и бетонирование насадки опоры № 1. Затем они приступят к армированию подферменных блоков и монтажу металлоконструкций лифтовых шахт. Вместе с этим наносят антикоррозийное покрытие на опору № 2. Следующий этап — бетонирование лестниц и разворотных площадок входных частей.

Новый переход соединит Полевую и Кольцевую улицы. Он позволит обеспечить пешеходную связь между жилыми кварталами, доступ к социальным объектам, бесперебойное и безопасное движение поездов на МЦД-1.

Рядом с мостом специалисты обустроят дороги с тротуарами и благоустроят прилегающую территорию. Пешеходный переход длиной 80 метров будет крытым, ширина коридора составит четыре метра. Объект оснастят грузовым лифтом. Завершение строительства запланировано на 2025 год.