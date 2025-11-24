Второй образовательный модуль программы «Герои Подмосковья» продолжается. Одним из финалистов стал Олесь Аниканов, который сейчас проходит стажировку в администрации Домодедова.

Олесь Аниканов участвовал в боевых действиях с 2014 по 2024 год. За свои заслуги он получил орден Мужества.

«Участие в программе дает бесценный опыт. Мы, военные, умеем управлять в боевой обстановке, а здесь получаем гражданские навыки. Моя стажировка в администрации Домодедова помогает понять, как на самом деле работает управление на муниципальном уровне», — поделился Олесь Аниканов.

Всего на проект подали более 2,4 тысячи заявок. Среди кандидатов выбрали 70 финалистов. Сейчас они проходят второй учебный модуль в мастерской управления «Сенеж».

Программа помогает ветеранам СВО получить новую профессию для построения карьеры на госслужбе или в бизнесе.