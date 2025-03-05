Бесплатный вход в парк «Патриот» организуют для женщин в Одинцове 8 марта

Вход на музейную площадку № 1 Одинцовского парка «Патриот» для всех женщин будет бесплатным в честь Международного женского дня. Это событие предоставит прекрасным представительницам женского пола уникальную возможность посетить музей и насладиться его экспозицией без каких-либо затрат.
Двери музея будут открыты с 10:00 до 12:00. Стоит отметить, что в павильонах женщин ждут увлекательные и познавательные экскурсии, где они смогут узнать много нового о военной технике и истории. Одной из главных изюминок экспозиции станет возможность увидеть различные образцы военной техники, которые в разных исторических периодах использовались в армии.
Кроме того, на площадке размещены армейские тренажеры, позволяющие ощутить атмосферу настоящих военных тренировок. Также в музее действуют исторические и тематические экспозиции, которые помогут посетителям глубже понять историю обороны нашей страны и значимость военной службы.
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