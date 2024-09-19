Бесплатный ветеринарный пункт открылся в Пестовском парке Балашихи

В микрорайоне Железнодорожный города Балашиха 18 сентября работал мобильный офис Госветслужбы. Специалисты проводили вакцинацию и регистрацию домашних животных для удобства местных жителей.

Мобильные акции организуют, чтобы оповестить как можно больше владельцев о важности вакцинации. После прививки в паспорт животного ставится отметка, а хозяев консультируют по вопросам ревакцинации.

Кроме того, жители могли зарегистрировать своих питомцев в региональной базе данных Московской области без визита в ветклинику.

«Регистрация и чипирование — основа безопасности животных.В случае потери питомца его быстрее вернут владельцу» — отметил министр сельского хозяйства Сергей Двойных.

Жители положительно восприняли инициативу мобильного ветеринарного пункта. Аналогичные акции будут проводиться и в других парках города. Чипировать и вакцинировать домашних животных можно также в ветклиниках Балашихи.

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