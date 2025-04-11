Бесплатный вебинар для предпринимателей пройдет в Балашихе 17 апреля

Торгово-промышленная палата городского округа Балашиха приглашает местных предпринимателей принять участие в бесплатном вебинаре, посвященном актуальным изменениям в законодательстве, влияющим на малый и средний бизнес. Спикером мероприятия выступит член Адвокатской палаты Московской области Константин Горин.

Вебинар состоится 17 апреля 2025 года в 11:00. В ходе встречи Константин Горин подробно осветит ключевые темы, включая последние изменения в законодательстве о рекламе и правила обработки персональных данных. Участие в мероприятии позволит предпринимателям своевременно адаптироваться к новым требованиям законодательства, избежать штрафов и привести бизнес-процессы в соответствие с действующими нормами.

Балашихинская ТПП объединяет около 200 успешно функционирующих предприятий и организаций городского округа и других регионов. Палата выражает и защищает интересы всех слоёв бизнеса: малого, среднего, крупного, охватывая своей деятельностью все сферы предпринимательства.