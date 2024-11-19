Бесплатный вебинар для молодых предпринимателей проведут в Подмосковье
Бесплатная образовательная программа «Азбука предпринимателя» пройдет в Подмосковье с 25 по 28 ноября. Спикеры расскажут о создании бизнеса от разработки идеи до регистрации компании.
Как рассказали в подмосковном Мининвесте, обучение пройдет онлайн. Курс доступен для жителей младше 25 лет, которые стремятся создать бизнес. Они узнают обо всех этапах открытия собственной компании.
В течение четырех дней участники будут учиться исследовать и сегментировать свою аудиторию, продвигать бизнес и создавать комплексные предложения. Кроме того, им расскажут о мерах поддержки.
Зарегистрироваться на обучение можно по ссылке до 21 ноября.
Вся информация о поддержке бизнеса в регионе доступна на инвестпортале.