Бесплатный вебинар для молодых предпринимателей проведут в Подмосковье

Бесплатная образовательная программа «Азбука предпринимателя» пройдет в Подмосковье с 25 по 28 ноября. Спикеры расскажут о создании бизнеса от разработки идеи до регистрации компании.

Как рассказали в подмосковном Мининвесте, обучение пройдет онлайн. Курс доступен для жителей младше 25 лет, которые стремятся создать бизнес. Они узнают обо всех этапах открытия собственной компании.

В течение четырех дней участники будут учиться исследовать и сегментировать свою аудиторию, продвигать бизнес и создавать комплексные предложения. Кроме того, им расскажут о мерах поддержки.

Зарегистрироваться на обучение можно по ссылке до 21 ноября.

Вся информация о поддержке бизнеса в регионе доступна на инвестпортале.