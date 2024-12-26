Бесплатный урок игры на гитаре провели в Воскресенске

Воспитанники студии «Музыкальная лаборатория» в Воскресенске провели открытый урок игры на гитаре. Они показали собравшимся собственные приемы и упражнения.

Мероприятие прошло во Дворце культуры «Юбилейный». На нем музыканты показали мастерство владения гитарой. Они приобрели их за четыре месяца обучения.

Ребята исполнили музыкальные произведения, выученные на занятиях. А руководитель студии Оксана Белобородова рассказала, о том как достичь мастерства в этой сфере, как развивать художественный вкус и исполнять произведения в ансамбле.

В финале встречи воспитанники студии исполнили известные музыкальные композиции для гостей. Вместе с ними они спели «Мы желаем счастья вам», «Семь тысяч над землей», «Стук», «Звезда по имени Солнце», «Алые паруса».