Бесплатный тренинг для предпринимателей пройдет в Павловском Посаде 31 июля

Образовательную встречу о бренд-стратегии проведут для подмосковных предпринимателей 31 июля. Она состоится в Павловском Посаде.

Как рассказали в пресс-службе уполномоченного по защите прав предпринимателей Подмосковья Владимира Головнева, тренинг о бренд-стратегии пройдет 31 июля в 11:00 по адресу: Павловский Посад, площадь Революции, дом 4, офис 315.

Спикером станет руководитель агентства стратегического маркетинга Татьяна Агеева. Она расскажет о том, как создать уникальное позиционирование бизнеса, чтобы больше и чаще продавать.

Для записи на мероприятие нужно направить свои данные и контакты по электронной почте vmtpp@vmtpp.ru.

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