Бесплатный проезд из Подмосковья в Москву сохранили для льготников

Мособлдума сохранила право бесплатного проезда между Москвой и Подмосковьем для льготников. Это потребовалось из-за передачи маршрутов на баланс столицы.

Московская область подписала соглашение о запуске смежных региональных маршрутов с Департаментом транспорта Москвы в январе этого года, напомнил глава комитета по социальной политике Андрей Голубев.

«Неурегулированным оставался вопрос проезда ряда льготных категорий по смежным маршрутам после их передачи оператору перевозок города Москвы. Проблема могла затронуть 264 тысяч человек. И сегодня мы приняли закон, которым сохранили для льготников прежнее право пользоваться смежными маршрутами бесплатно», – подчеркнул парламентарий.

Шесть таких маршрутов уже начали работу, еще 25 запустят до когда года.

Полный перечень льготников, которые могут пользоваться бесплатным проездом, размещен по ссылке.