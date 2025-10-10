Бесплатный прививочный пункт для домашних животных откроют в Одинцове

Жители деревни Раздоры смогут воспользоваться возможностью бесплатно привить своих питомцев. В понедельник, 13 октября, в парке «Отражение» будет работать временный пункт вакцинации, организованный в рамках программы по защите животных.

Ветеринарный автомобиль будет принимать всех желающих с 12:00 до 16:00, чтобы обеспечить животных защитой от опасных заболеваний. Вакцинация поможет предупредить такие болезни, как бешенство, вирусные инфекционные заболевания и другие, которые могут представлять угрозу для здоровья питомцев и окружающих.

В пункте можно будет также оформить необходимые документы на домашних животных. Ветеринарные специалисты ответят на все вопросы и проконсультируют владельцев по вопросам здоровья и ухода за питомцами. Дополнительную информацию о местоположении ветеринарного пункта можно уточнить по ссылке на официальном сайте организаторов мероприятия.