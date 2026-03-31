Бесплатный прием по полису ОМС начали детские офтальмологи Черноголовки

С 30 марта у жителей Черноголовки появилась возможность провести глубокую диагностику зрения у детей и молодежи бесплатно. В клинико-диагностическом центре «Гамма» начали работу специалисты известной сети профильных глазных клиник.

Программа охватывает широкую возрастную категорию — от рождения до 35 лет, а прием ведется по обычному полису ОМС. Врачи будут вести прием в течение четырех дней — до 2 апреля включительно. За это время пациенты смогут пройти комплексную аппаратную диагностику органов зрения, получить профессиональную консультацию по текущему состоянию глаз и оформить необходимые медицинские документы.

Специалисты подчеркивают, что точность диагностики зависит от подготовки.

«Если вы носите мягкие контактные линзы, их необходимо снять за 24 часа до визита. Исключение составляют только ночные линзы — ими можно пользоваться в привычном режиме. Очки если они есть нужно обязательно взять с собой. Обследование проводится по адресу: улица Третья, дом № 6. Врачи работают с 10:30 до 16:00», — сообщили организаторы.

Акция рассчитана только на первичных пациентов. С собой необходимо иметь паспорт или свидетельство о рождении и полис ОМС. Запись уже открыта и доступна ежедневно с 09:00 до 21:00.