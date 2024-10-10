Бесплатный показ спектакля камерного театра пройдет в Лобне 4 ноября

Спектакль «Русский крест» семейного камерного театра «Благодатный дом» увидят зрители в Лобне. Бесплатный показ состоится 4 ноября в городском театре «Камерная сцена».

Сюжет представления основан на одноименной поэме Николая Мельника. Главный герой Иван Росток потерял семью из-за чрезмерного пристрастия к алкоголю. Он живет без любви, надежды и веры, но во сне к Ивану приходит святой Георгий. После откровения герой полностью изменяет свою жизнь.

Спектакль поднимает тему перерождения души человека и убеждает зрителей в том, что сила покаяния способна привести к Богу любого грешника, который получит прощение.

Театр «Благодатный дом» является дипломантом российских и международных конкурсов, а также премии губернатора Андрея Воробьева «Наше Подмосковье».

Показ начнется с 15:00 по адресу: Букинское шоссе, 3.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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