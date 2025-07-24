Бесплатный показ фильма под открытым небом пройдет в Одинцове

Под открытым небом в Одинцове покажут драму «Мой любимый чемпион». В центре сюжета — история взаимоотношений 13-летней Саши и ее коня Джонатана.

После гибели отца героиня находит утешение в общении с лошадью, но сталкивается с непониманием окружающих — от насмешек одноклассников до категоричного неприятия матерью, для которой конь стал болезненным напоминанием о потере. Организаторы рекомендуют взять с собой пледы, чтобы вечер прошел комфортно.

Показ фильма состоится 25 июля в 21:30 на площади у памятника Ленину в Кубинке-1 Одинцовского городского округа.

Совместные просмотры фильмов под открытым небом становятся все более популярными в летний сезон. Они предоставляют жителям уникальную возможность совместить отдых на природе с культурным досугом. Мероприятие обещает стать ярким событием для всех любителей классической литературы и кинематографа.