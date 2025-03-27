Бесплатный онлайн-курс МГИМО проведут в Одинцове

Студенты и жители Одинцовского округа смогут присоединиться к бесплатному онлайн-курсу, организованному Московским государственным институтом международных отношений. Участники познакомятся с биографией Фиделя Кастро и получат более полное представление об эпохе Кубинской революции.

Автором курса стала преподаватель и переводчик Илона Горелая. Она изучает испанский язык и культуру народов, говорящих на нем. Ее опыт и знания помогут слушателям не только ознакомиться с ключевыми моментами биографии Кастро, но и глубже понять социальные и культурные аспекты, которые сопровождали этот важный исторический период.

Программа ориентирована преимущественно на студентов из областей «международные отношения», «журналистика» и «испанский язык», но будет полезна и для всех желающих.

Во время обучения нет жестких дедлайнов: занятия будут доступны в любое время и без ограничения по срокам. После прохождения курса участники получат сертификаты. Зарегистрироваться можно на сайте.