Бесплатный онкосрининг пройдет для жителей Лобни 26 октября

Жителей Лобни приглашают на обследование в Центры амбулаторной онкологической помощи Подмосковья. Министерство здравоохранения региона напоминает, что День открытых дверей проводится каждую последнюю субботу месяца.

В рамках программы обследования участники смогут получить консультацию онколога, провести диагностику новообразований кожи, сделать КТ и рентген, пройти цитологию шейки матки, а также маммографию и УЗИ молочных желез. Кроме того, будет доступен анализ крови на уровень ПСА.

Особое внимание к данному мероприятию стоит уделить тем, у кого в семье были случаи онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний или сахарного диабета. Эти группы риска особенно нуждаются в регулярном медицинском контроле.

Обследование доступно для совершеннолетних жителей Подмосковья. Для участия необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Акция пройдет 26 октября с 9:00 до 14:00. Это отличная возможность позаботиться о своем здоровье и получить квалифицированную медицинскую помощь без предварительной записи.

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