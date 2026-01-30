Бесплатный онкоскрининг в последнюю субботу января пройдет в Химках

В городском округе Химки 31 января проведут День открытых дверей в онкологических центрах. Все желающие старше 18 лет смогут бесплатно обследоваться на самые распространенные виды рака.

Акция начнется в 9 утра и завершится в 14 часов. Принять участие можно в поликлинике № 2 на улице Лавочкина, дом 22, а также на улице Панфилова, дом 21/2.

Горожанам проведут диагностику новообразований кожи, органов дыхания и желудочно-кишечного тракта. Женщинам сделают маммографию или УЗИ молочных желез, а мужчинам предложат ПСА-тест для оценки риска рака простаты.

«Мы приглашаем всех жителей пройти это важное обследование. Ранняя диагностика помогает сохранить здоровье», — сказала лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

Для скрининга нужно взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Если есть результаты прошлых обследований, их тоже стоит показать врачу — это поможет точнее оценить состояние.