Бесплатный онкоскрининг проведут в Подмосковье 25 июля

В эту субботу, 25 июля, в центрах амбулаторной онкологической помощи Подмосковья состоится день открытых дверей, в рамках которого все желающие старше 18 лет смогут пройти бесплатное обследование. Акция позволит жителям получить консультацию онколога, пройти обследование на предмет выявления новообразований кожи, а также оценить риски злокачественных патологий органов дыхания и желудочно-кишечного тракта.

Заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин отметил, что подобные мероприятия формируют у граждан ответственное отношение к своему здоровью, ведь чем раньше выявлена болезнь, тем выше шансы на полное излечение.

«В ближайшие выходные в центрах амбулаторной онкологической помощи Подмосковья состоится День открытых дверей. С начала года бесплатное обследование прошли уже более четырех тысяч жителей региона», — сказал он.

Для женщин в рамках скрининга предусмотрено цитологическое исследование, маммография или ультразвуковая диагностика молочных желез в зависимости от возраста. Мужчинам предложат сдать ПСА-тест для выявления рисков развития рака предстательной железы.

День открытых дверей будет работать с 9:00 до 14:00. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС и результаты предыдущих обследований, если они есть. Актуальные адреса центров и контактные телефоны для предварительных уточнений размещены на официальном портале онкологической службы Московской области.