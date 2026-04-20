Бесплатный онкоскрининг пройдет в Одинцовской больнице 25 апреля

В эту субботу в Одинцовской больнице пройдет День открытых дверей в Центре амбулаторной онкологической помощи. Мероприятие проводят регулярно: каждую последнюю субботу месяца жителей приглашают воспользоваться услугами квалифицированных специалистов.

Мероприятие пройдет с 09:00 до 14:00. В это время опытные врачи‑онкологи будут вести бесплатный прием и при необходимости назначать необходимые обследования.

На приеме можно будет пройти ряд профилактических процедур: диагностику новообразований кожи, рентген грудной клетки, маммографию, ПСА‑тест на рак простаты, анализ кала на скрытую кровь.

Раннее выявление онкологических заболеваний повышает шансы на успешное лечение и полное выздоровление, поэтому профилактические осмотры особенно важны для людей старше 40 лет, а также для тех, у кого есть наследственная предрасположенность или другие факторы риска.

Прием ведется строго по предварительной записи. Чтобы записаться на обследование, можно позвонить по номеру: +7 (495) 635‑42‑70 или 122. Центр амбулаторной онкологической помощи располагается по адресу: улица Маршала Бирюзова, дом 3 — поликлиника № 1, 5‑й этаж.