Бесплатный онкоскрининг пройдет в Химках 20 декабря

В Центрах амбулаторной онкологической помощи в Химках состоится День открытых дверей. С собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС и при наличии результаты предыдущих обследований для консультации с врачом.

Жители городского округа, старше 18 лет, смогут пройти бесплатное комплексное обследование на выявление онкологии.

«Многие заболевания на ранних этапах протекают без выраженных симптомов, и человек может долго не ощущать изменений в самочувствии. Скрининговые обследования позволяют выявить такие состояния и определить, требуется ли дальнейшее обследование или наблюдение. Формат открытого приема дает возможность получить медицинскую оценку без лишних организационных сложностей и вовремя сориентироваться по дальнейшим шагам», — подчеркнул главный врач Химкинской областной больницы, депутат Мособлдумы Владислав Миронов.

В этот день будет доступна диагностика новообразований кожи, органов дыхания и желудочно-кишечного тракта. Женщины смогут проконсультироваться с онкологом, пройти маммографию или УЗИ молочных желез. Мужчины пройдут ПСА-тест для определения рисков развития рака предстательной железы.

Прием будет проводиться с 9:00 до 14:00 по двум адресам: улица Лавочкина, дом 22, поликлиника № 2 и улица Панфилова, дом 21/2.