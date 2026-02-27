Бесплатный онкоскрининг можно будет пройти в Химках

28 февраля в Центрах амбулаторной онкологической помощи организуют День открытых дверей для раннего выявления рака. Жители Химок приглашаются на бесплатное полное обследование без очередей, направлений и записи заранее.

Принять участие могут все желающие старше 18 лет. Диагностика опухолей кожи, дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта, прием опытных онкологов, маммография или ультразвуковое исследование молочных желез для женщин, а также тест на простатический специфический антиген для мужчин — для проверки рисков рака простаты, предусмотрены в программе Дня здоровья.

Акция пройдет с 9:00 до 14:00 по адресам: улица Лавочкина, дом 22 в поликлиника № 2, кабинет 213 и на улице Панфилова, дом 21/2.

Необходимо взять с собой паспорт, полис обязательного медицинского страхования, страховой номер индивидуального лицевого счета и, если есть, результаты прошлых обследований — это поможет врачам точнее оценить риски.

Онкологические заболевания часто развивается незаметно, и именно поэтому такие скрининги бесценны. Раннее обнаружение спасает жизни.