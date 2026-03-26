Бесплатный обмен вещами пройдет в Черноголовке

В наукограде с 27 по 29 марта развернется событие, объединяющее стремление к осознанному потреблению, творческое начало и заботу об окружающей среде. Арт-пространство «Восход» станет площадкой для большого эко-фестиваля, центральным событием которого станет бесплатный своп — пространство для обмена вещами.

Символичная идея «второй жизни» вещей будет реализована в арт-пространстве «Восход» с 28 по 29 марта. Здесь пройдет бесплатный своп, где каждый желающий сможет принести вещь в отличном состоянии и обменять ее на что-то новое. Это отличная возможность не только избавиться от ненужного, но и найти уникальные предметы, которые редко встретишь в обычных магазинах. Организаторы принимают широкий спектр вещей: от винтажной техники, такой как пленочные фотоаппараты, и эксклюзивных постеров, до одежды, обуви, украшений, посуды, игрушек, книг, предметов для творчества и даже живых растений с черенками. Главное условие участия в свопе — безупречное состояние приносимых вещей.

Организаторы строго следят за тем, чтобы на обмен попадали только предметы, которые готовы к новой жизни: без пятен, катышков, сломанных деталей или видимых повреждений. Своп станет частью масштабного трехдневного эко-фестиваля, который пройдет в «Восходе» с 27 по 29 марта. Программа фестиваля обещает быть насыщенной и интересной для всех, кто неравнодушен к экологии и творчеству.

Прием вещей для свопа будет организован с 26 по 28 марта с 12:00 до 19:00, а 29 марта — до 17:00. Гости смогут как принести свои вещи, так и выбрать что-то понравившееся бесплатно. Приглашаются все желающие по адресу: Институтский проспект, 8.