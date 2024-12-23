Бесплатный новогодний спектакль пройдет в ДК «Луговая» в Лобне 27 декабря

Жителей городского округа приглашают посмотреть новогоднюю музыкальную постановку. Спектакль «Старая сказка на новый лад» покажут в Доме культуры «Луговая» в пятницу, 27 декабря.

Режиссер Алексей Лопасов выбрал для постановки известную сказку «Двенадцать месяцев». По сюжету злая мачеха отправила юную сироту Настю зимой в лес за подснежниками, а потом придумала для девочки новые почти невыполнимые задания.

Музыкальные номера в спектакле будут исполнять творческие коллективы города — ансамбли «Изумруд», «То-да-Се», «Каблучок» и «Тынды-Рынды».

Организаторы рассказали, что это будет серьезная, но при этом и очень озорная сказка, которая случается как раз под Новый год.

Вход на спектакль, который начнется в 19.00, свободный.

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