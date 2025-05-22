Бесплатный медосмотр пройдет для жителей поселков Черноголовки

В селе Ивановское сегодня в 09:00 запланирована выездная диспансеризация, которая является возможностью для местных жителей и тех, кто проживает неподалеку, пройти комплексное медицинское обследование бесплатно. Инициативный проект направлен на укрепление здоровья населения и своевременное выявление возможных заболеваний.

Как сообщили представители администрации округа, в рамках данного мероприятия к приему будут привлечены специалисты различных профилей: терапевт, отоларинголог, гинеколог и уролог. Это даст возможность жителям получить профессиональные консультации по вопросам здоровья, а также пройти необходимые диагностические процедуры.

В рамках диспансеризации участники смогут не только получить консультацию у специалистов, но и пройти ряд диагностических исследований, таких как флюорография, электрокардиограмма или сдать кровь.

Для жителей ближайших поселений будет организован бесплатный трансфер. Автобус отправится из сельского клуба села Макарово в 09:00. Медицинское обследование пройдет в сельском клубе Ивановского.