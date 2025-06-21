Бесплатный мастер-класс со звездами бокса пройдет в Балашихе 22 июня

На площадке у Ледового дворца «Арена Балашиха» 22 июня 2025 года в 11:00 состоится уникальное событие — открытая тренировка для детей, организованная выдающимися российскими боксерами. Мастер-класс проведут чемпион России и мастер спорта международного класса Дмитрий Двали, а также чемпион мира по версии WBA Gold Роман Андреев, известный своей харизмой и профессионализмом.

Юные спортсмены из Балашихи получат возможность перенять опыт у настоящих звезд ринга. Дмитрий и Роман поделятся секретами мастерства, расскажут о своих тренировочных подходах и научат ребят фирменным боксерским приемам. Занятие станет не только уроком техники, но и вдохновляющим примером того, как спорт воспитывает силу духа, дисциплину и уверенность.

Мероприятие проводят для развития детского спорта в регионе и популяризации здорового образа жизни. Организаторы подчеркивают, что такие мастер-классы помогают детям находить мотивацию, раскрывать потенциал и стремиться к новым вершинам.