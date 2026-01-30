Бесплатный мастер-класс проведут для жителей в Домодедове

В парках городского округа Домодедово продолжают проводить тематические активности. Жителей и гостей приглашают на бесплатные творческие занятия и спортивные тренировки.

31 января в парке «Взлет» пройдет мастер-класс для всех желающих. Он начнется в 12:30 и продлится полчаса. Организаторы определят тему занятия за несколько дней до события. Это могут быть открытки, поделки в технике оригами или создание значков.

Участники встретятся у кафе Gate 88. Занятие пройдет на открытом воздухе.

В парках округа также регулярно организуют забеги, лекции, детские игровые программы, туристические прогулки и спектакли. Расписание формируют так, чтобы горожане могли выбрать удобное время для отдыха и развития.