Бесплатный мастер-класс по настольному теннису пройдет в Лобне 11 сентября

Жителей Лобни приглашают принять участие в бесплатном мастер-класс по настольному-теннису. Мероприятие пройдет в Центральном парке 11 сентября в 18:00.

В мастер-классе могут принять участие жители Лобни любого возраста. Основатель клуба настольного тенниса «Авиатор» Светлана Касилова объяснит правила, покажет приемы и упражнения, а потом проведет конкурс с призами «Обыграй тренера».

Напомним, в Лобне развивают различные спортивные направления. В прошлом году реконструировали стадион «Труд». Власти анонсировали строительство большого физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Жители округа могут активно проводить время на спортивных площадках. По выходным для них проводят оздоровительные мероприятия.

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