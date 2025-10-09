Бесплатный курс по звукорежиссуре запустили в Черноголовке

Арт-пространство «Восход», расположенное в Черноголовке, объявляет о старте бесплатного курса по звукорежиссуре. Первое занятие запланировано на 11 октября в 12:00 и обещает стать отправной точкой для всех, кто мечтает освоить азы этой профессии.

Программа курса разработана таким образом, чтобы предоставить участникам все необходимые знания и навыки для работы в сфере звука. Слушатели изучат теоретические основы звука и музыки, получат представление о различных видах звукового оборудования, включая микрофоны, и научатся правильно их выбирать и использовать. Особое внимание будет уделено практическим занятиям, где участники смогут самостоятельно поработать со звуком и закрепить полученные знания на практике.

«Здесь мы простыми словами разберем сложные технические вещи: что такое звук и как он работает, как выбирать и использовать микрофоны, что дают разные виды обработки, и какие тонкости есть на сцене. Будем говорить живо и в формате лекций. Занятия проводит звукорежиссер Восхода — Дима», — сообщили организаторы.

Чтобы принять участие в курсе, необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке и заполнить небольшую анкету, рассказав о себе и своих интересах.