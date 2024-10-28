Концерт ансамбля русской песни прошел в Подольске

Коллектив «Традиция» выступил с концертом в доме культуры имени Карла Маркса в Подольске. В программу вошли популярные песни из советских кинофильмов.

Визитной карточной ансамбля является песня «Традиция», которую написал бессменный аккомпаниатор коллектива Виталий Ванифатьев. Несколько лет назад он был отмечен премией главы Подольска за большой вклад в создание культурной среды в городе.

Руководитель коллектива Гульнара Рязанцева рассказала, что большинство участников являются членами клуба «Активное долголетие» и уже много лет занимаются вокалом. Самому старшему певцу уже исполнилось больше 80 лет.

«Традиция» имеет богатый репертуар и часто выступает с бесплатными концертами для жителей муниципалитета. Артисты исполняют казачьи, авторские и народные песни и романсы.

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