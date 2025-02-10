Бесплатный кинопоказ о Герое СССР Александре Матросове прошел в Химках

В лицее № 10 в Химках состоялся кинопоказ, посвященный подвигу Героя Советского Союза Александра Матросова. На мероприятии присутствовала муниципальный депутат Юлия Мамай, которая рассказала учащимся о героическом поступке солдата.

Она отметила, что когда рота Александра Матросова попала под плотный пулеметный огонь, он закрыл своим телом амбразуру врага, чтобы дать возможность товарищам продолжить наступление и выполнить боевую задачу. За этот подвиг он был удостоен звания Героя Советского Союза посмертно. Его самоотверженный поступок стал символом мужества и вдохновил многих солдат на борьбу за Родину. Участники встречи также обсудили современные способы поддержки бойцов спецоперации.

Депутат Совета депутатов Надежда Смирнова напомнила, что в округе действуют пункты сбора помощи для военнослужащих. Жители могут приносить туда теплую одежду, продукты, медикаменты и письма от детей, которые поддерживают боевой дух солдат.

Подобные мероприятия играют важную роль в сохранении исторической памяти и воспитании патриотизма у молодежи. Юлия Мамай отметила, что в Химках реализуется масштабная программа общественных инициатив. С начала июля для жителей города организуются мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, культурные мероприятия, а также встречи с ветеранами и участниками специальной военной операции.