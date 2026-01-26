Бесплатный кинопоказ ко Дню студента организовали в Серпухове

В Егорьевске в рамках патриотического проекта «СВОе кино» прошел праздничный кинопоказ для молодежи. Учащихся колледжей, волонтеров и детей участников СВО пригласили 25 января на бесплатный просмотр фильма «Левша» во Дворец культуры «Россия» с праздничной лотереей.

Перед началом сеанса со словами поздравлений и благодарности к молодежи обратились руководитель Единого центра поддержки участников СВО и членов их семей Лидия Халачева и директор ДК «Россия» Юрий Бордачев. Они отметили активную гражданскую позицию молодого поколения и его вклад в жизнь округа, подчеркнув важность преемственности и поддержки семей военнослужащих.

В рамках мероприятия для всех гостей была организована праздничная лотерея с вручением памятных подарков, что создало особую, теплую атмосферу. Проект «СВОе кино» реализуется с целью патриотического воспитания и организации содержательного совместного досуга, укрепляя связь между поколениями и демонстрируя поддержку жителей Егорьевского округа защитникам Родины и их близким.