Бесплатный кинопоказ фильма «Вызываем огонь на себя» пройдет в Химках 24 апреля

Бесплатный кинопоказ состоится в дошкольном отделении Сходненской Гимназии № 23 в Химках 24 апреля. Детям покажут патриотический советский фильм «Вызываем огонь на себя».

Мероприятие пройдет в честь 60-летия со дня выхода кинокартины. Участие в нем примут школьники, их родители, педагоги, муниципальные депутаты и общественные деятели. Фильм научит детей чтить память героев и ценить культуру своей страны.

«Картина рассказывает о героизме и любви к Родине, показывает, насколько важна борьба за свободу. Фильм важен и сегодня, напоминая молодому поколению о цене Победы», — отметил председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.

Кинопоказ пройдет 24 апреля в 18:30 по адресу: деревня Подолино, улица Дачная, 1. Он станет частью масштабной патриотической программы, направленной на объединение поколений вокруг общей цели: сохранения исторической памяти.