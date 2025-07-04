Бесплатный кинопоказ фильма «Прохор» прошел в Химках

Патриотическое мероприятие провели в школе № 1 в Химках. Присутствующим показали военную драму об обороне Ленинграда во время Великой отечественной войны.

Участники мероприятия узнали, как создавался фильм, вышедший на экраны в 1985 году.

«Фильм Виктора Аристова не теряет актуальность и в наши дни. Картина акцентирует внимание на героизме, стойкости и самоотверженности наших людей, которые в условиях опасности и трудностей смогли организовать подпольное сопротивление. Фильм подчеркивает важность памяти о подвиге партизан и их роли в Победе над врагом», — подчеркнула муниципальный депутат Галина Болотова.

Кинолекторий провели под девизом «Успех V единстве поколений».

«Сегодня этот лозунг объединил сотни единомышленников, проживающих в Химках. Люди собираются на мероприятиях, знакомятся с историей нашей страны — говорят о знаковых событиях и выдающихся личностях», — прокомментировала лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова.