Бесплатный кинопоказ фильма «Дожить до рассвета» прошел в Химках

Лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова и активисты встретились с жителями в ДК «Контакт», чтобы обсудить ключевые смыслы фильма о войне. Показ стал частью цикла мероприятий под лозунгом «Успех V единстве поколений».

В доме культуры «Контакт» в Химках прошел показ фильма «Дожить до рассвета». После просмотра участники обсудили его ключевые темы и эмоциональное содержание. К обсуждению присоединились лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова и Владислав Степушин, помощник руководителя отделения Ассоциации ветеранов СВО.

«Фильм раскрывает силу и мужество героев, которые, несмотря на все испытания войны, выбирают долг и ответственность. Через трогательный сюжет зрители погружаются в атмосферу самоотверженности и патриотизма, что усиливает понимание важности каждого поступка в борьбе за будущее страны. Советую всем, кто не видел эту кинокартину — обязательно посмотреть», — отметила лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова.

Кинопоказ провели в рамках патриотического цикла «Успех V единстве поколений». В завершение встречи Алина Шалимова вручила благодарственные письма активным горожанам, которые оказывают поддержку участникам СВО.

Общественная активистка Ольга Игнатьева уточнила, что в Химках за почти год реализации патриотической программы провели свыше 1200 мероприятий. Среди них — встречи с членами Ассоциации ветеранов СВО, мастер-классы, кинолектории и другие форматы.