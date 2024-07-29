Бесплатный кинопоказ для детей участников СВО организовали в Лобне

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня

В Лобне прошел бесплатный кинопоказ мультфильма «Гарфилд» для детей участников СВО. На сеанс приехала и глава Лобни Анна Кротова.

В городском округе Лобня в выходные состоялся кинопоказ для детей участников специальной военной операции. Вместе с ребятами и их мамами мультфильм «Гарфилд» посмотрела и глава округа Анна Кротова. Детей перед началом сеанса угостили попкорном. Мероприятие прошло бесплатно в ДК «Чайка».

«Кино стало отличным способом провести время и подарить детям улыбки. После сеанса ребята обсуждали мультик, говорили о его героях и смелых приключениях. Все остались довольны — хороший фильм и позитивные эмоции», — отметила Анна Владимировна в своем телеграм-канале.

Особое внимание в Лобне уделяют военнослужащим и их родственникам. Муниципальный центр поддержки участников СВО и их семей расположен по адресу: городской округ Лобня, улица Мирная, дом 13, корпус 2. Все желающие могут принять участие в сборе гуманитарной помощи и посылок.

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