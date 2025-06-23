Бесплатный кинопоказ для детей провели в музее «Горки Ленинские» 22 июня

В музее-заповеднике «Горки Ленинские» 22 июня состоялся необычный кинопоказ в рамках проекта «Юные герои кинопленки». Мероприятие, посвященное 80-летию Великой Победы и Дню памяти и скорби, собрало школьников разных возрастов.

Программа включала три культовых советских фильма о войне, подобранных по возрастным категориям. Для старшеклассников показали шедевр Андрея Тарковского «Иваново детство», ученики средней школы увидели «Судьбу человека» Сергея Бондарчука, а самые младшие зрители познакомились с картиной «И ты увидишь небо» Георгия Кузнецова о 15-летнем военном летчике.

После просмотра состоялось живое обсуждение с участием режиссера Егора Кончаловского и драматурга Мирослава Станковича.

«Конечно, для самых маленьких Великая Отечественная война, как для нас война с Наполеоном. Это давнее-давнее прошлое, о котором у них весьма смутное представление. И мне кажется, что чем больше они увидят фильмов — хороших фильмов — о Великой Отечественной войне, тем больше они будут понимать и осознавать тот подвиг невероятный народа, всего советского, который продолжался четыре года и привел нас к Великой победе», — поделился Кончаловский.

Станкович отметил, что режиссеры показанных детям картин, использовали особые художественные приемы для придания большей выразительности.

«Это очень важно показывать такое детям, чтобы они впитывали это, понимали насколько это важно, насколько все неоднозначно в мире, насколько нужно ценить то, что ты имеешь сейчас, относиться к своей стране с пиететом», — подчеркнул драматург.

Следующий кинопоказ проекта запланирован на 6 сентября. Он будет приурочен к годовщине окончания Второй мировой войны. Организаторы уверены — такие мероприятия помогают сохранять историческую память и передавать ее новым поколениям.