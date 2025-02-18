Бесплатный каток во дворе на Плещеевской улице залили в Подольске

На спортивной площадке во дворе дома № 56 В на Плещеевской улице в Подольске теперь могут бесплатно покататься все желающие. Каток заливали в течение суток, а уже в выходные горожане катались там на коньках и играли в хоккей. Команды ветеранов и молодежи сразились в товарищеском матче. Юные хоккеисты обыграли игроков старшего возраста со счетом 4:3.

Отметим, что ледовая площадка в Подольске будет открыта до тех пор, пока на улице морозно. Каток будут регулярно приводить в порядок: очищать от снега и заливать горячей водой.

Ранее благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках проекта «Зима в Подмосковье» в парке Мира в Коломне построили каток с искусственным льдом. Посещение площадки бесплатное, но для входа требуется получить билет на сеанс. Его можно заранее забронировать по ссылке.