Бесплатный каток открыли в Центральном парке в Лобне
Новый каток торжественно открыла глава городского округа Анна Кротова. Первыми на идеально гладкий лед вышли юные фигуристки, очаровавшие зрителей грацией и мастерством.
Ледовый комплекс увидит еще немало красочных шоу и ярких представлений — уже через несколько дней в Лобне ждут шоу Ильи Авербуха. Но главное, что здесь могут бесплатно кататься горожане.
Каток открылся в Центральном парке, который этим летом был полностью обновлен. В прошлом году лед заливали в Катюшках. Теперь на том месте строят новый бассейн, поэтому конькобежцы, фигуристы и просто любители активного отдыха очень ждали открытия большого катка в парке.
На новой ледовой площадке можно не только кататься, но и играть в хоккей. Все необходимое для этого есть, и спортсмены уже готовятся к жарким баталиям.
Рядом с ледовой площадкой расположены удобная раздевалка, прокат и фотозоны. Благодаря специальному оборудованию каток может работать при температуре до 10 градусов тепла. А после окончания сезона площадку можно использовать для летних видов спорта.
«Каток смонтирован на классической системе охлаждения поля. Внутри бетонной плиты установлены трубки, по которым протекает хладоноситель. Он циркулирует благодаря холодильной установке, которая расположена на другом конце катка. После того, как каток будет закрыт, на этом поле можно будет играть, например, в мини-футбол», — рассказал руководитель проектов подрядной организации Алексей Демчук.
Каждый сеанс катания длится час. Затем — 30-минутный перерыв, во время которого техника выравнивает и чистит поверхность льда, чтобы хорошее качество покрытия сохранялось в течение всего дня.
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