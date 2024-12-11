Бесплатный каток открыли в Центральном парке в Лобне

Ледовый комплекс увидит еще немало красочных шоу и ярких представлений — уже через несколько дней в Лобне ждут шоу Ильи Авербуха. Но главное, что здесь могут бесплатно кататься горожане.

Каток открылся в Центральном парке, который этим летом был полностью обновлен. В прошлом году лед заливали в Катюшках. Теперь на том месте строят новый бассейн, поэтому конькобежцы, фигуристы и просто любители активного отдыха очень ждали открытия большого катка в парке.

На новой ледовой площадке можно не только кататься, но и играть в хоккей. Все необходимое для этого есть, и спортсмены уже готовятся к жарким баталиям.

Рядом с ледовой площадкой расположены удобная раздевалка, прокат и фотозоны. Благодаря специальному оборудованию каток может работать при температуре до 10 градусов тепла. А после окончания сезона площадку можно использовать для летних видов спорта.