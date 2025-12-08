Бесплатный каток открыли в центральном парке Егорьевска

В центральном парке муниципалитета торжественно открылся каток. Ледовая площадка, расположенная рядом со смотровой площадкой, уже готова принимать любителей фигурного катания и активного отдыха.

Это единственная в округе ледовая площадка, оборудованная искусственным покрытием. Такое технологичное решение позволяет кататься на коньках даже при плюсовых температурах воздуха. Это продлевает сезон катания и гарантирует стабильно качественный лед.

Здесь предусмотрен бесплатный прокат коньков. Для того чтобы переодеться в комфортных условиях и согреться после активного времяпровождения на льду, оборудована теплая раздевалка.

Каток открывает свои двери ежедневно с 10:00 до 22:00, без выходных. Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, новый объект досуга уже готов принимать посетителей и стать центром притяжения для жителей всех возрастов.