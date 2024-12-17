Бесплатный каток открыли в поселке Мисайлово в Ленинском округе

Муниципальный каток с искусственным льдом открылся на территории стадиона школы № 1 в поселке Мисайлово в Ленинском округе. Воспитанницы секции фигурного катания провели мастер-класс для всех желающих.

Покататься на катке можно бесплатно, сообщили в пресс-службе главы Ленинского городского округа.

«Специальное профессиональное оборудование для заливки и ухода за льдом позволяет, чтобы каток функционировал вплоть до марта и не зависел от колебаний погоды, как катки с естественным покрытием. Каждые полтора часа на площадке выполняются работы по содержанию льда, чтобы он в течение всего дня оставался в идеальном состоянии», — сообщили в пресс-службе.

Жители микрорайона «Пригород Лесное» побывали на мастер-классе от воспитанниц секции фигурного катания и спортсменов хоккейной академии имени Алексея Касатонова.

«Мы провели мастер-класс, показательную тренировку, чтобы ребята из близлежащих домов и их родители узнали о том, что у них также есть возможность освоить с нашей помощью данный вид спорта», — рассказал тренер академии Александр Жебелев.

Площадь катка — 1,5 тысячи квадратных метров. Рядом оборудовали теплый павильон со скамейками, здесь же работает прокат коньков. Записаться на сеанс можно на портале «Добродел».

Отметим, каток открыли в рамках областного проекта «Зима в Подмосковье». Его инициировал губернатор Андрей Воробьев.

На катке в Мисайлове 6 января пройдет ледовое шоу в исполнении звезд фигурного катания под руководством Заслуженного мастера спорта России Ильи Авербуха. Вход на представление будет бесплатным.