Бесплатный автобус до парка «Патриот» запустили в Одинцове

Теперь до музейно-храмового комплекса в парке «Патриот» в Кубинке можно добраться на бесплатном автобусе. Им могут воспользоваться жители Одинцова.

Специальный автобусный маршрут выходного дня курсирует между удаленными объектами от остановки главного храма Вооруженных сил Российской Федерации до объектов парка «Патриот». Платить за проезд не нужно. Расписание действительно по выходным дням — в субботу и воскресенье.

Напомним, жители и гости Одинцовского округа могут посетить новую объединенную историческую выставку в парке «Патриот». Она откроется 4 апреля в 11:00 и продлится до 20 апреля.

Официальное открытие парка «Патриот» состоялось 16 июня 2015 года. Он создан для проведения выставок, конгрессов и конференций, среди которых самое масштабное выставочное мероприятие страны в сфере военной промышленности — международный военно-технический форум «Армия».