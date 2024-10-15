Бесплатные занятия по скандинавской ходьбе пройдут в Балашихе на этой неделе

На этой неделе жители Балашихи могут присоединиться к бесплатным занятиям скандинавской ходьбой, которые проходят в парках и микрорайонах города. Эти активные прогулки со специальными палками доступны для людей с различным уровнем физической подготовки, включая малоподвижных и пожилых граждан.

Основное преимущество скандинавской ходьбы заключается в том, что она позволяет увеличить частоту сердечных сокращений без серьезной физической нагрузки. Это делает занятия особенно полезными для тех, у кого есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Подобный эффект можно получить и при быстрой ходьбе без палок, однако это доступно не всем.

Ближайшие занятия запланированы 16 октября в 10:00 в микрорайоне Сакраменто у дома № 26 на улице Мещера, в 10:30 — в парке «Никольско-Архангельский», а в 14:00 — в парке «Пехорка», 17 октября в 14:00 занятия снова пройдут в парке «Пехорка», 18 октября в 10:00 на стадионе «Криогенмаш» (дополнительно будет проводиться дыхательная гимнастика) и вновь в микрорайоне Сакраменто.

Организаторы отмечают, что в случае неблагоприятных погодных условий возможны изменения в расписании.

Эти занятия не только способствуют физической активности, но и создают возможности для общения и укрепления социальных связей среди жителей города. Участие в них может стать отличным способом провести время на свежем воздухе и позаботиться о своем здоровье.

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