Бесплатные занятия по йоге пройдут в парках Балашихи

Тренировки в парке «Пехорка-лес» уже стартовали. Во вторник, среду и четверг в 15:00 сотрудники парков приглашают всех на летние общефизические подготовки. Все программы пройдут на площадке у стадиона.

Спортпрограмма в парке на Заречной стартует во вторник. В 20:00 гостей ждет забег «В закат», а в субботу в 9:00 — дружеский старт «5 верст». Также во вторник и четверг всех будут ждать на активной разминке и общефизической подготовке в 10:00.

Также во вторник стартует спортивная неделя в парке на Солнечной. Во вторник и в четверг в 11:30 всех желающих будут ждать у входной группы на активную разминку и летнюю общефизическую подготовку.

Активности в парке «Пехорка» запланированы на среду. Там в 14:00 на площадке у коворкинга для посетителей пройдет скандинавская ходьба, общефизическая подготовка и функциональная тренировка. А в четверг в 14:00 — скандинавская ходьба. Также в четверг запланирована культурная программа. В 15:00 на сцене будут организованы: интерактив, интеллектуальная и творческая программа, ретро-площадка.

Спортсменов в Пестовском парке будут ждать во вторник и четверг в 12:00 на скандинавской ходьбе. А в субботу в 8:30 на йоге и в 9:00 на дружеском старте «5 верст».

Тренировки в Ольгинском лесопарке будут организованы у входной группы. Во вторник в 18:30 состоится беговая тренировка, в 19:00 — суставная гимнастика, в 19:30 — общефизическая подготовка. В четверг в 9:00 там пройдет беговая тренировка, в 9:30 — суставная гимнастика.