Бесплатные занятия по йоге проходят для будущих мам в Дмитрове

Дмитровский роддом внедряет уникальный для государственных учреждений комплексный подход к ведению беременности, объединяя медицинское наблюдение с психологической подготовкой. Одной из ключевых инноваций стали еженедельные занятия йогой для беременных, интегрированные в официальную программу Школы материнства.

Занятия, проводимые каждую среду сертифицированным инструктором в оборудованном зале роддома, адаптированы для будущих мам с 16-й недели беременности. Они включают мягкие асаны для укрепления мышц, дыхательные техники (пранаямы) для применения в родах и практики для снятия стресса. «Йога — это мощный инструмент, который помогает справиться с тревогами, подготовить тело физически и обрести внутреннюю уверенность. Уверенная и спокойная мама — это залог более гармоничных родов», — отмечает заведующий акушерским отделением Михаил Цурцумия.

Йога — лишь часть масштабной программы по созданию поддерживающей атмосферы. В нее также входят репетиции родов с акушерками, арт-терапия для проработки страхов, школа вокала для тренировки дыхания, библиотека и уютные зоны отдыха. Особая гордость учреждения — тематическое оформление: светящиеся шары у входа, которые загораются розовым или синим светом в честь каждого новорожденного.

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов подчеркивает значимость такого подхода: «Мы гордимся, что Дмитровский роддом задает высокую планку. Такой комплексный метод напрямую работает на благополучие семей и укрепляет репутацию округа как лучшего места для рождения и жизни». Ближайшее занятие йогой состоится 28 января и доступно для всех беременных округа после консультации с лечащим врачом.