Бесплатные занятия по игротерапии прошли для детей с ОВЗ в Раменском

Фото: Телеканал «360»

В Раменском проходят терапевтические игры для детей с ограниченными возможностями здоровья. Занятия помогают расслаблять нервы и восстанавливать двигательную активность рук.

Песок на этих занятиях используют для развития мелкой моторики у детей. Также тренировка помогает снять двигательные стереотипы и судорожные движения.

Кроме того, этот вид игротерапии стабилизирует эмоциональное состояние ребенка. Такие занятия позволяют ребятам создавать знакомые образы и выдумывать новые.

В занятиях используют песок и пластилин. Родители отмечают, что уже после нескольких занятий видны улучшения.

Отметим, что поучаствовать в занятиях может каждый желающий. Они бесплатные и проходят в творческой мастерской «Мудрая сова».

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