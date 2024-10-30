Бесплатные занятия по игротерапии прошли для детей с ОВЗ в Раменском

В Раменском проходят терапевтические игры для детей с ограниченными возможностями здоровья. Занятия помогают расслаблять нервы и восстанавливать двигательную активность рук.

Песок на этих занятиях используют для развития мелкой моторики у детей. Также тренировка помогает снять двигательные стереотипы и судорожные движения.

Кроме того, этот вид игротерапии стабилизирует эмоциональное состояние ребенка. Такие занятия позволяют ребятам создавать знакомые образы и выдумывать новые.

В занятиях используют песок и пластилин. Родители отмечают, что уже после нескольких занятий видны улучшения.