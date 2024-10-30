Бесплатные занятия по игротерапии прошли для детей с ОВЗ в Раменском
В Раменском проходят терапевтические игры для детей с ограниченными возможностями здоровья. Занятия помогают расслаблять нервы и восстанавливать двигательную активность рук.
Песок на этих занятиях используют для развития мелкой моторики у детей. Также тренировка помогает снять двигательные стереотипы и судорожные движения.
Кроме того, этот вид игротерапии стабилизирует эмоциональное состояние ребенка. Такие занятия позволяют ребятам создавать знакомые образы и выдумывать новые.
В занятиях используют песок и пластилин. Родители отмечают, что уже после нескольких занятий видны улучшения.
Отметим, что поучаствовать в занятиях может каждый желающий. Они бесплатные и проходят в творческой мастерской «Мудрая сова».
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