Бесплатные занятия по астрономии начали проводить в Дубне

Изучить фрагменты метеоритов и понаблюдать за небесными телами в телескоп можно в Дубне. В Клубе любителей астрономии запустили бесплатные занятия.

Клуб любителей астрономии создан при музее истории, науки и техники Объединенного института ядерных исследований.

Встречи проходят ежемесячно. Они объединяют людей, которые имеют богатый опыт работы с высокоточной оптикой, и новичков. Астрономы организуют лекции и практические занятия — изучение фрагментов метеорита через микроскоп, наблюдение за небесными телами на площадке перед музеем. Встречи проходят в тесном сотрудничестве с городским любительским сообществом «АстроДубна».

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