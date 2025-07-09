Бесплатные занятия хатха-йогой пройдут в Одинцове 13 июля

Жители Одинцовского округа могут бесплатно заниматься хатха-йогой на свежем воздухе в парке «Раздолье» — по средам в 18:00 и по воскресеньям с 10:00 до 10:55. Ближайшее занятие состоится в 13 июля.

Хатха-йога представляет собой одно из классических направлений йоги, она подходит для людей с любым уровнем физической подготовки. Кроме того, второго августа здесь пройдет масштабный Фестиваль йоги с участием звезд российского шоу-бизнеса.

Парк «Раздолье» является популярным местом проведения спортивных мероприятий не только Одинцовского округа, но и Московской области. В парке проходят различные развлекательные программы, творческие мастер-классы, открыты кафе и зона фуд-корта, обустроено множество спортивных и детских игровых площадок, веревочный городок «Norway Park», есть прокат велосипедов, детских машинок и разнообразного спортивного инвентаря.

В летний сезон можно посетить школу юного водителя в автогородке, а в зимний — покататься на коньках и тюбинговой горке.