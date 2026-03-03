Бесплатные занятия для пожилых и ветеранов. Новый физкультурный комплекс с бассейном откроют в Лобне
Спортивный комплекс с бассейном «Флагман» в Лобне готовится к открытию. Он будет бесплатным для бойцов СВО, пенсионеров и других льготников. Жителям будут доступны занятия по водному поло, грудничковому плаванию и аквааэробике. В центре будут проводить соревнования и тренировки для будущих чемпионов.
Современный физкультурно-оздоровительный комплекс возвели в Лобне на улице Ленина. Центр построили в рамках государственной программы за счет бюджетных средств. Сейчас в здании устанавливают мебель и оборудование, а в чаши бассейна уже пустили воду.
В трехэтажном комплексе будет все необходимое для комфортных занятий. Там построили большой и маленький бассейны, зал сухого плавания, тренажерный зал, медицинский блок, кафе, раздевалки с душевыми и административные помещения.
На территории будут зоны отдыха и парковка.
В новом бассейне с шестью дорожками длиной 25 метров смогут проводить соревнования разного уровня. А в малой 10-метровой чаше будут заниматься дети.
Спорткомплекс будет бесплатным для участников клуба «Активное долголетие», бойцов СВО, детей с особенностями здоровья, а также льготников по программе «Добрый час».
Жителям будут доступны занятия по оздоровительному плаванию, аквааэробике, водному поло и многое другое.
Кроме того, физкультурный комплекс станет домашней площадкой для местной «Академии спорта».