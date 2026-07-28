Бесплатные воркаут-тренировки провели в Подольске

Каждую субботу и воскресенье с 11:30 до 13:00 проводятся занятия на специально оборудованной площадке напротив дома 10 по улице 50 лет ВЛКСМ. В рамках федерального оздоровительного проекта «Прорыв к здоровью» жителям округа предлагается бесплатно освоить основы воздушно-силовой атлетики и воркаута.

Мастер-классы открыты для всех желающих вне зависимости от возраста и уровня физической подготовки, что делает их идеальным вариантом для семейного активного отдыха и индивидуального развития. Занятия проводит опытный наставник Ахрор Чирмашов, который является вице-президентом областной федерации воздушно-силовой атлетики.

В программе — обучение стойкам на руках, отработка базовых движений для формирования крепкого мышечного корсета, а также совершенствование техники выполнения отжиманий и подтягиваний. Помимо ценных знаний и физической активности, каждый получает приятные бонусы в виде наклеек и эспандеров, что служит дополнительной мотивацией для продолжения занятий спортом.

Проект «Прорыв к здоровью» на бульваре Юности — это возможность для жителей Подольска присоединиться к спортивному движению, улучшить свою физическую форму и провести время с пользой на свежем воздухе.