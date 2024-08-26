Бесплатные уроки по управлению беспилотниками запустят в Подмосковье

События в Курской области привели к росту интереса к обучению начальной военной подготовке. Директор спортивно-патриотического клуба «Ярополк» Илья Шадриков рассказал Юлии Минаковской в «Интервью 360» о доступных курсах организации, а также о запуске бесплатных курсов по управлению БПЛА.

«Клуб тесно сотрудничает с Министерством безопасности Московской области, получая значительную помощь в оснащении для занятий. Большая часть инвентаря принадлежит клубу, но военная форма и некоторые материалы предоставляются администрацией Красногорского округа», — уточнил спикер.

Шадриков сообщил, что на курсах участникам выдают разгрузки, макеты автоматов, боевые шлемы и гранаты. Обучение включает курсы по артиллерии, где участники обучаются стрельбе и наводке минометов. Также используются тренажеры для тактической медицины и стрельбы.

Спикер отметил, что сейчас в планах — открыть курсы по управлению беспилотными летательными аппаратами и способам их обезвреживания. По словам директора клуба, некоторые военнослужащие рекомендуют сбивать беспилотники, а другие — маневрировать, чтобы избежать их.

После нападения на Курскую область в начале августа количество желающих пройти обучение начальной военной подготовке значительно возросло. В среднем на каждое занятие приходят новые люди, многие из которых в дальнейшем планируют отправиться на службу в зону специальной военной операции.

Шадриков подчеркнул, что курсы ориентированы на постоянное обучение. Участники могут продлевать его, совершенствуя навыки. Так, за два года через курсы прошло около двух тысяч человек, более 200 из которых отправились на службу в зону боевых действий.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».