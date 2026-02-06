Бесплатные уроки физподготовки пройдут на набережной в Дубне

В Дубне на набережной в парке имени Д. И. Менделеева стартовал регулярный проект бесплатных тренировок по общей физической подготовке. Присоединиться к занятиям может любой желающий, независимо от уровня спортивной подготовки.

Тренировки включают базовые, но эффективные упражнения: приседания, подтягивания, отжимания, бег и другие элементы, для которых не требуется специального инвентаря. Руководит занятиями профессиональный фитнес-тренер Анна Андреева. Она подчеркивает, что группа открыта для всех: «Присоединиться можно всем. У нас ходят очень сильные ребята, которые давно занимаются… Ходят и те, кто умеет не все, но я, как тренер, адаптирую под них упражнения. Главное, чтобы было желание».

Идея проводить открытые тренировки на свежем воздухе возникла у Анны Андреевой еще в 2020 году. Первоначально они задумывались как разминка перед моржеванием, но быстро нашли отклик у единомышленников — как среди «моржей», так и среди посетителей спортзала, где работает тренер. С тех пор занятия стали традицией и проходят в теплой, дружеской атмосфере на безвозмездной основе.

Тренировки проводятся круглый год, каждое воскресенье в 12:00. Место встречи — набережная в парке имени Менделеева, рядом с волейбольными площадками. Напомним, эта зона отдыха является одним из самых популярных мест в городе и входит в топ-5 парков Подмосковья по посещаемости и благоустройству.